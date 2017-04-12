Иллюстративное фото с сайта ArnaPress.kz Об этом корреспонденту портала сообщил официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции животного мира и лесного хозяйства Олег ТУШКАНОВ. Задержание браконьеров было произведено сегодня, 12 апреля, в 06-30 часов во время рейда в рамках акции «БЕКІРЕ-2017».esFY3Obr6pQ - Инспекторы отдела Дамбинской инспекции АОТИЛХЖМ совместно с сотрудниками войсковой части 2016 ПС КНБ РК г.Атырау на острове местности Уш-Арал в районе Правого Яицкого рукава реки Урал с поличным во время осуществления браконьерского лова задержали двоих жителей села Курмангазы. У них было изъято 9 мешков рыбы частиковых пород общим весом 434 кг, рыболовная сеть китайского производства, и самодельное плавательное средство типа «корато» и мотоцикл «Урал», - сообщил Олег ТУШКАНОВ. Задержанные признали свою вину и пояснили, что рыбу поймали в водоеме на запрещенные орудия лова - «китайские» сети. Изъятая рыба сдана в ТОО «Тлекши», плавательное и транспортное средство отправлены на штрафстоянку. Материал направлен в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту браконьерства.