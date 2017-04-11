Суд над 39-летней Ботагоз БИЕКЕНОВОЙ начался в феврале этого года. Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Актюбинка умудрилась за пару лет обвести вокруг пальца пять человек на 17 миллионов тенге. Еще в 2014 году она заняла у своего знакомого Калиева 2 миллиона 105 тысяч тенге, предложив открыть общий бизнес. В том же году еще одна потерпевшая добровольно отдала 368 тысяч тенге за то, чтобы Биекенова трудоустроила ее сына в ТОО «Казах Ойл Актобе». Другим мошенница обещала участие в долевом строительстве и получение жилья в Астане. Были те, кто поверил. Актюбинка Агзамова «внесла первоначальный взнос» в 3 миллиона 670 тысяч тенге, но квартиру так не и не получила. Годом позже, в 2015-м, у своей знакомой Елеусизовой Ботагоз взяла в долг 3 миллиона 729 тысяч тенге. Якобы на операцию отца. Громким уголовное дело стало, когда выяснилось, что в 2016 году заместитель начальника актюбинского областного управления здравоохранения Алмат ЕРМАГАМБЕТОВ тоже попался на удочку мошенницы. С него она выманила 10 тысяч долларов, пообещав устроить старшую дочь в Назарбаев университет, и еще 10 тысяч долларов за младшую дочь, которая мечтала учиться в Назарбаев интеллектуальной школе. Конечно, ни в какие учебные заведения Биекенова детей чиновника не устроила. После инцидента тогда Ермагамбетов был уволен, а весь облаздрав со стороны акима области Бердыбека САПАРБАЕВА подвергся критике. Чиновник до сих пор судится с облздравом, пытаясь восстановиться на работе. Прокурор для Ботагоз БИЕКЕНОВОЙ просил 8 лет заключения. Суд №2 города Актобе приговор вынес сегодня, 11 апреля. Женщину признали виновной и назначил наказание – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима с конфискацией имущества. Однако на основании амнистии, приуроченной к 25-летию независимости страны, срок сократили ровно наполовину. В колонии Биекенова пробудет 3 года и 3 месяца, часть их которой она уже отсидела в СИЗО, пока шел суд. Ее уголовную ответственность смягчило лишь то, что подсудимая воспитывает несовершеннолетнего сына. Что касается потерпевших, то их иски удовлетворены в полном объеме и суммы материального ущерба будут взысканы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.