После пяти туров казахстанской премьер-лиги по футболу главный тренер ФК «Атырау» Зоран ВУЛИЧ неожиданно оставил команду. В связи со сложившимися семейными обстоятельствами специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с Зораном ВУЛИЧЕМ покинул клуб и его помощник Младен ПРАЛИЯ. - Вечером 11 апреля хорватский тренер на прощальной встрече с болельщиками и руководством клуба объяснил, что вынужден покинуть футбольный клуб «Атырау» по семейным обстоятельствам, но надеется, что все его наработки и потенциал команды помогут западно-казахстанскому клубу бороться за высокие места в чемпионате. Футбольный клуб "Атырау" выражает огромную благодарность и признательность Зорану ВУЛИЧУ и Младену ПРАЛИЯ за проделанную работу в нашей команде и желает им успехов в тренерской карьере, а также разрешения сложившихся проблем, - сообщил директор ФК "Атырау" Тимур НИГИМОВ. Пока исполнять обязанности главного тренера будет тренер по физической подготовке Куаныш КАБДУЛОВ. Уже сегодня на стадионе "Судоремонтник" атырауский футбольный клуб проведет очередную домашнюю игру с ФК "Шахтер" из Караганды. Отметим, что руководство футбольного клуба «Атырау» уже рассматривает кандидатуру другого специалиста на пост главного тренера.