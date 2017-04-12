Мурата СДЫКОВА приговорили к двум годам ограничения свободы, однако, в связи с амнистией освободили от уголовной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2fe0ae73-05ae-4361-8118-699ae38f360b Сегодня, 12 апреля, в уральском городском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении директора центра археологии ЗКО Мурата СДЫКОВА. - Суд постановил признать Мурата СДЫКОВА виновным и назначить наказание согласно статье 195 ч. 4 УК РК в виде двух лет ограничения свободы без конфискации имущества. В соответствии с законом об амнистии Мурат СДЫКОВ освобождается от уголовной ответственности. Материальный ущерб ГУ "Центру археологии" удовлетворить частично и выплатить им 58 тысяч тенге, - зачитала приговор судья Гульнара ГИМАДУТДИНОВА. 5e39aad2-9f40-40f4-aec7-873debbb4782 Стоит отметить, что сам археолог и его адвокат остались удовлетворены приговором. Напомним, что сначала археолога Мурата СДЫКОВА подозревали в хищении 7 млн тенге. Позже Оренбургский центр исследований вернул 1,5 млн тенге за невыполненные работы.