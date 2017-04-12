Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, Таскалинский районный суд привлек к административной ответственности гражданина РФ. - Мужчину привлекли к ответственности за незаконную перевозку незарегистрированного в органах внутренних оружия и патронов к нему, - сообщили в областном суде. При досмотре транспортного средства марки «Субару Форестер» в багажном отделе автомобиля были обнаружены ружья марки МР-153 и ТОЗ-63, а также 286 патронов 12 и 16 калибра, принадлежащие правонарушителю. - Согласно заключению экспертизы ружье МР-153 являлось охотничьим ружьем, пригодным для выстрелов, второе ружье ТОЗ-63 являлось двуствольным охотничьим ружьем и также пригодным для производства выстрелов. За незаконную перевозку гладкоствольного оружия и патронов суд назначил гражданину РФ административный штраф в размере 45 тысяч тенге с конфискацией оружия и патронов, - пояснили в областном суде. Постановление суда не вступило в законную силу.