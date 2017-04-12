Мы ждем вас по адресу: пр. Евразии, 246/6 Телефоны: 8 (7112) 30 77 77, 30 77 78

Год назад, 22 марта 2016 года, стартовала программа «Семья Toyota» для владельцев двух и более автомобилей Toyota. Участниками программы стали 18 семей, то есть 39 автомобилей марок Toyota и Lexus стали обслуживаться в сервисном центре компании. На сегодняшний день число автомобилей по обслуживанию в рамках программы увеличилось в четыре раза, и количество семей, ставших участниками программы, составляет 70, то есть более 170 автомобилей на данный момент обслуживается в сервисном центре компании «Тойота Центр Уральск» по данной программе. Генеральный директор «Тойота Центр Уральск» Марат Абдрахманов поблагодарил всех участников за лояльность и доверие. На празднике присутствовали 42 семьи. Активные участники выразили огромную благодарность за создание программы «Семья Toyota». - Хочу сказать спасибо директору «Тойота Центр Уральск» за сегодняшнее мероприятие, поздравляю Вас с праздником. Я езжу на «Тойоте» уже давно и хочу сказать, что это надежный автомобиль. Мне нравится обслуживание, и программой «Семья Тойота» я доволен, - говорит участник программы «Семья Toyota» Рафик Хазриев.Торжественное событие в компании отметили с широким размахом: в самом автосалоне был организован праздничный фуршет и концерт. Многие пришли целыми семьями, и специально для детей организовали в этот день игровую площадку с батутом, игрушечными машинами, мотоциклами, самокатами, в шоу-руме автосалона был установлен планетарий, а также маленьких участников праздника развлекали аниматоры.Еще одним подарком для участников праздника стал розыгрыш ценных призов, среди которых разыгрывались как фирменные сувениры - брелоки, портмоне, термос, сумка-холодильник и многое другое, так и более крупные призы: микроволновая печь, ЖК-телевизор, стиральная машина автомат.Кульминацией праздника стала презентация нового Toyota Highlander – автомобиля третьего поколения, представленного на казахстанском рынке.- Это автомобили, оснащенные новой платформой, новым уровнем комфорта, а также интеллектуальным полным приводом. Выразительный и внушительный вид автомобиля Toyota Highlander подчеркивает новая оптика, новая решетка радиатора и другие комплектующие. Данная модель доступна в двух модификациях двигателя: с двигателем объемом 2,7 и мощностью 188 лошадиных сил, передний привод - версия, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а также с двигателем объемом 3,5 и мощностью 249 лошадиных сил, полный привод - версия и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач,- рассказывает руководитель отдела продаж Айгуль МАРТЫНЕНКО. – Эти автомобили адаптированы под наши казахстанские условия климата и местности. Автомобили оснащены системой трехзонного климат-контроля, дополнительным отопителем салона и пакетом зимних опций. Последний включает в себя обогрев зеркал заднего вида, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, зоны покоя стеклоочистителей и другие опции.На выбор данные модели предлагаются в четырех комплектациях: две - с объемом двигателя 2,7 и две - с объемом двигателя 3,5. Ценовой диапазон варьируется от 15 900 000 тенге.