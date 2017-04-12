С неплохими результатами завершился первый день работы форума "Atyrau Invest - 2017". Участие в работе форуме приняли более 500 делегатов из Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума между акиматом Атырауской области и инвесторами было подписано 9 меморандумов на общую сумму 3,3 млрд. долларов США. Так, в частности, между акиматом области и ТОО Almex Petrochemikal подписан меморандум о реализации проекта "Производство очищенной терефталевой кислоты и полиэтилен терефталлата" на сумму 224 млрд. тенге.Второй меморандум был подписан по реализации проекта "Организация производства по нанесению антикоррозийного покрытия металла методом горячего цинкования" между акиматом области и ТОО "АтырауНефтемаш" на общую сумму 3,2 млрд.тенге В ходе форума был заключен меморандум о строительстве производственной базы стоянки железнодорожных грузовых вагонов, осмотра, ремонта и подготовки вагонов, на сумму 16 млрд. тенге между ТОО "Доссорсервис" и акиматом Макатского района. Напомним, в ходе прошлогоднего форума "AtyrauInvest" привлек в регион 609,2 миллиона долларов. Мероприятие этого года стало наиболее результативным за последние 5 лет в регионе по сумме привлеченных инвестиций.Атырауская область на протяжении нескольких лет является лидером среди регионов Казахстана по объему привлеченных инвестиций. Так, по итогам 2016 года объём инвестиций составил более 2 трлн. тенге, из которых более 1 трлн. тенге – внешние инвестиции. При этом, объем промышленного производства составил более 4,4 трлн тенге, что является рекордным показателем среди всех регионов республики.