Продюсером, сценаристом и композитором выступает музыкальный руководитель дошкольного учреждения Асет ТАСТЕМИРОВ. Помогает ему анимировать изображения коллега из Аксая Жандос БАЙМАГАМБЕТОВ, а озвучивают мультфильмы воспитанники детсада. - Сначала я придумал сказку, в которой главные роли достались музыкальным инструментам - домбре, кобызу, барабану. Получилось несколько десятков страниц. Появилась идея сделать анимационный фильм. Но это очень непросто. На создание минутного ролика уходит несколько месяцев. Чтобы сделать движение рукой, надо сделать несколько рисунков, - говорит Асет ТАСТЕМИРОВ.Сейчас Асет ТАСТЕМИРОВ и Жандос БАЙМАГАМБЕТОВ создали уже 4 мультфильма. Сериал рассчитан на 7 серий. Мечта музыкального руководителя – увидеть свои мультфильмы в эфире национального телевидения. - В производстве мультфильмов активную роль играют воспитанники детского сада. Малыши озвучивают роли. В этом им помогают родители и воспитатели. Асет ТАСТЕМИРОВ - настоящий мастер своего дела. Он с детства прививает детям любовь к музыке, - говорит директор детского сада №30 "Гульдер" Айнур САЛИМОВА.Асет ТАСТЕМИРОВ хочет овладеть современными компьютерными программами, чтобы сделать процесс создания мультфильмов более коротким по времени.