Водитель после столкновения с другим автомобилем, испугавшись последствий, скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Суд №2 Зеленовского района рассмотрел административное дело об оставлении водителем места аварии, участником которой он являлся.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что водитель автомобиля марки ВАЗ 21100 допустил наезд на стоящий автомобиль, после чего, нарушив правила ПДД, согласно которым он обязан был незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел и ожидать прибытия сотрудников, скрылся с места происшествия, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО.

Как стало известно, от удара стоящий автомобиль задел пешеходов, причинив им легкий вред здоровью.

- В судебном заседании правонарушитель вину признал и пояснил, что испугался последствий, поэтому оставил место происшествия. Суд признал водителя виновным по статье 611 КоАП РК "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и наложил административное взыскание в виде ареста сроком на 30 суток, - рассказали в областном суде.

Постановление суда вступило в законную силу.

Кристина КОБИНА