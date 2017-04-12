Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz Как сообщил заместитель акима области Марат ТОГЖАНОВ, в этом году стартует первый этап внедрения обязательного медстрахования. - В области 180 тысяч человек, которые до сих пор не знают, к какой категории граждан они относятся. С июля этого года владельцы ТОО, АО и бюджетные организации будут отчислять деньги за своих работников. А с января 2018 года все самозанятые жители ЗКО будут отчислять в фонд обязательного медстрахования по 5% от минимальной заработной платы, - пояснил Марат ТОГЖАНОВ. Стоит отметить, что на базе поликлинике №5 работает Call-центр по разъяснению принципов обязательного медицинского страхования. Все вопросы можно задать по номеру телефона: 24-00-06.