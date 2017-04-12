Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 12 апреля, в ЗКАТУ имени Жангир-хана состоялся круглый стол "Перспективы экспорта продукции АПК ЗКО", где аким области Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал, что она из главных задач ЗКО - повысить экспортный потенциал АПК. - У нашей области есть большие возможности и резервы для развития. Перед нами стоит задача, чтобы экспортный потенциал вырос свыше 40%. Но и государство создает большие условия и возможности, чтобы наши бизнесмены выходили на новые рынки. Нам необходимо правильно получать поддержку государства, получать субсидии и увеличивать поголовье скота, - отметил аким ЗКО. Как сообщил заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Нуржан АЛЬТАЕВ, рост экономики в период кризиса дает сельское хозяйство и пищевая промышленность. - Мы тоже начали изучать многие регионы и страны, в том числе соседние, такие как Китай, Россия. Хотелось бы отметить, что Китай будет открывать свой рынок для казахстанской продукции. Ранее, по мясной продукции рынок Китая был закрыт, считалось, что тут ящур, и это неблагополучный регион, чтобы завозить из него мясо. Но на самом деле, здесь было больше политики. На сегодняшний день с девяти регионов страны сняли эти запреты и с ЗКО в том числе, - рассказал Нуржан АЛЬТАЕВ. По словам Нуржана АЛЬТАЕВА, 19 апреля в Казахстан приезжает инспекция из Китая, которая будет смотреть наши предприятия, в том числе и в ЗКО. - Мы постараемся снять до конца года все запреты, связанные с говядиной. Нам немного подпортил репутацию тот факт, что в прессе в прошлом году сообщали об обнаружении в Атырау нодулярного дерматита. Китай очень серьезно отслеживает наши СМИ, - отметил председателя правления НПП РК "Атамекен". Стоит отметить, что в Казахстане будут производить куриные лапки для китайцев. - Интерес у Китая к Казахстану огромный. Первый вопрос - это открытые границы. Нам необходимо упростить визовый режим, пока с этим есть определенные сложности, - отметил Нуржан АЛЬТАЕВ. Также председатель правления НПП РК "Атамекен" отметил, что началась поставка овец на рынок ОАЭ. - Но нам нужно работать дальше, работать по поставке не только живых овец, а уже по продукции высокого качества. Это мясо баранины и говядины. Нужно сделать систему халяль сертификации. У нас только одно предприятие в Павлодаре получило халяль сертификацию. Также Израиль интересует баранина, говядина и куриные яйца. В Израиле, как нам сказали, нет конкуренции в сегменте охлажденного мяса, так как у них поставляют мясо замороженное из Австралии, - поведал Нуржан АЛЬТАЕВ.