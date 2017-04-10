В социальных сетях появились фотографии сквера, расположенного около школы №43, где стоит бюст Пушкина. Постамент и изваяние давно находятся в плачевном состоянии. Реставрацию бюста делали очень давно, с постамента кусками отпадает бетон и краска. А теперь появились на нем неприличные рисунки и нецензурные надписи. В соцсети комментаторы обсуждают "наскальную живопись" вандалов и высказывают мнения, что в сквере необходимо установить лавочки и фонари. Некоторые предполагают, что похабные рисунки делают сами школьники. Стоит отметить, что ранее в акимате города Уральска сообщали, что на реконструкцию данного сквера выделено более 50 млн тенге.