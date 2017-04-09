Как сообщили в пресс-службе акимата города, в районе завода "Омега" произошло возгорание силового трансформатора. - Временно было отключено электричество в нескольких районах города и пригороде. Сейчас все абоненты переподключены на резервные подстанции, - отметили в акимате города.