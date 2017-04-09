В работе форума примут участие более 500 участников, среди которых представители центральных и местных государственных органов, национальных компаний и институтов развития, дипломатических представительств в Казахстане, иностранных и казахстанских инвесторов. География участников представлена 20 странами, среди которых страны Евразийского экономического союза, Финляндия, Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Турция, Польша, Хорватия, Китай, Украина, Азербайджан, Израиль, Оман и другие. Основной целью проведения форума является информирование об инвестиционном потенциале Атырауской области, привлечение инвестиций в конкретные инвестиционные проекты и экономику области. Атырауская область на протяжении нескольких лет остается лидером среди регионов республики по привлечению инвестиций, в том числе внешних. Так, по итогам 2016 года объем инвестиций составил более 2 трлн. тенге или более 25% от всего объема привлеченных инвестиций в страну. При этом инвестиции в основной капитал на душу населения составили 3,4 млн тенге, что является лучшим показателем среди всех регионов Казахстана. В рамках программы индустриализации на территории Атырауской области в 2016 году реализовано 7 проектов на общую сумму 2,8 млрд. тенге. Наиболее значимыми проектами стали: запуск производства уплотнительных прокладок, завода по производству кабельных лотков и электрических щитов, организация производства электротехнического оборудования, расширение мощности завода по производству оптического кабеля, хлебозавода и завода по производству болтовых соединений. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию 4 проектов на сумму 11,8 млрд. тенге, а именно: организация производства металлоконструкций с использованием методов роботосварки, запуск фармацевтического завода, запуск рыбоводного садкового хозяйства и завода по производству макаронных изделий. Кроме того, в данный момент в области реализуется порядка 20 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики на сумму свыше 14 трлн. тенге с созданием более 20 000 рабочих мест, среди которых есть проекты с вложением иностранных инвестиций. По итогам 2016 года объем промышленного производства составил 4,4 трлн. тенге. В рамках форума состоится пленарное заседание и работа панельных сессий: «Нефтегазовый кластер, как один из инструментов повышения конкурентоспособности региона» и «Проектный менеджмент или условия эффективности инвестиций». Спикерами пленарного заседания являются заместитель председателя ассоциации ОЮЛ «KAZENERGY», член совета директоров АО НК «КазМунайГаз» - Узакбай Сулейменович Карабалин, чрезвычайный и полномочный посол королевства Бельгии в Казахстане - Мишель Петерманс, гости из Саратовской и Оренбургской области, Республики Татарстан и другие. В работе форума примет участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев. В рамках форума будут организованы мероприятия, направленные на привлечение инвестиций в регион: Северо-Каспийская региональная выставка «Global Oil&Gas Atyrau 2017» и Северо-Каспийская региональная строительная и интерьерная выставка «Atyrau Build 2017».