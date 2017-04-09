По неизвестным пока причинам загорелся трансформатор в районе завода "Омега". Стоит отметить, что трансформатор наполнен маслом, из-за которого наблюдается сильное задымление. Из-за воспламенения многие дома в этом районе остались сейчас без электричества. Пожар собрал вокруг много зевак, в том числе и детей. Многие приехали на машинах, так как столб дыма был виден даже в центре города. На место ЧП прибыли две единицы техники. Площадь пожара и причины устанавливаются. Другие подробности выясняются. R8tN6qajw9A