Пожар начался сегодня, 9 апреля, около 17.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.07.31 По неизвестным пока причинам загорелся трансформатор в районе завода "Омега". Стоит отметить, что трансформатор наполнен маслом, из-за которого наблюдается сильное задымление. Из-за воспламенения многие дома в этом районе остались сейчас без электричества. Пожар собрал вокруг много зевак, в том числе и детей. Многие приехали на машинах, так как столб дыма был виден даже в центре города. На место ЧП прибыли две единицы техники. Площадь пожара и причины устанавливаются. Другие подробности выясняются. R8tN6qajw9A WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.18.54 (1) WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.18.50 WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.18.47 WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.15.29 WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.15.25 WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.06.05 WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.04.55 WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.04.52 WhatsApp Image 2017-04-09 at 16.04.48 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА