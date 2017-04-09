Подозреваемый находится в следственном изоляторе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Ограбление произошло 5 сентября 2016 года. Тогда подозреваемый выхватил пакет с 37 млн тенге у мужчины, который вышел из банка. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в настоящее время проводятся следственные мероприятия. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 191 ч. 4 УК РК "Грабеж", - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. Стоит отметить, что первого подозреваемого полицейские задержали еще 8 сентября, но денег при нем не оказалось. Напомним, преступление произошло 5 сентября возле филиала «Цесна Банк» по проспекту Достык в районе остановки «Кирова».  