5 новых тренажерных конструкций в течение месяца установят на набережной Урала в Атырау, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». PicsArt_04-07-08.58.45 Об этом рассказал руководитель областного управления физкультуры и спорта Азамат БЕКЕТ. Подобные конструкции уже давно практикуются в европейских странах, популяризируя здоровый образ жизни. — Для начала мы установим 5 конструкций. Если они станут популярными среди населения, установим еще. Для города это будет абсолютно бесплатно, так как конструкции будут установлены за счет спонсорских средств, — рассказал Азамат БЕКЕТ. PicsArt_04-07-08.57.40 По словам главы облспорта, тренажеры очень удобны и компактны — одна конструкция включает в себя сразу несколько приспособлений: турник, брусья, шведскую стенку и перекладину. Также на спортивной установке будет размещен щит для социальной рекламы. PicsArt_04-07-09.00.07 Напомним, в 2013 году при экс-акиме Серике АЙДАРБЕКОВЕ в Атырау повсеместно были установлены более 30-ти спортивных антивандальных тренажеров. Сегодня они пользуются большой популярностью как среди детей и подростков, так и взрослого и даже пожилого населения. В декабре «Мой ГОРОД» писал о спортивной 80-летней бабушке, которая ежедневно тренируется у себя во дворе. Камилла МАЛИК