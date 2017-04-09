Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом заявили на встрече с представителями городского акимата и подрядной организации, которая вызвалась строить девятиэтажный дом на месте снесенных двухэтажек. - Мы живем в квартирах, которые принадлежат государству. Они временные. Нам как будто дали конфетку и сказали, что ее нельзя есть. Лучше бы мы отказались, как это сделали люди, проживающие в районе ДК «Зенит», - возмущена Галина СИЗОВА. Как сообщили в городском отделе строительства? на месте трех снесенных домов по улице Второй километр и Деповская должны были построить дом на 135 квартир. Подрядчиком выступает компания ТОО «СВ Плюс». - Сейчас компания начала подготовительные работы к заливке фундамента. При необходимом финансировании дом будет построен до конца года, - заявил руководитель отдела строительства города Уральска Марат МУЛДАШЕВ. Директор ТОО «СВ плюс» также заявил, что в новом доме будут выданы квартиры для 44 жителей аварийных домов. - Мы заключили трехсторонний договор. Вопрос с финансированием должен в скором времени решиться, - отметил директор «СВ плюс» Сабит УТЕБАЛИЕВ. Напомним, что метод государственно-частного партнерства предусматривает выделение застройщикам участка, на котором стоит аварийный дом. Они обязуются предоставить жителям новые квартиры на том же месте. Остальное жилье они смогут реализовать по коммерческим ценам. Государство в лице акимата обязуется бесплатно подвести коммунальные сети и произвести благоустройство прилегающей территории.