Назарбаев предложил снизить налоги в 10 раз для 2 миллионов человек

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с 1 января 2019 года налоговая нагрузка на определенную часть граждан страны будет снижена в 10 раз, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта liter.kz - Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемым работникам. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в 10 раз и облагать их налогом в размере 1 процента, - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента. Президент пояснил, что данная мера будет по индивидуал