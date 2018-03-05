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Назарбаев предложил снизить налоги в 10 раз для 2 миллионов человек

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с 1 января 2019 года налоговая нагрузка на определенную часть граждан страны будет снижена в 10 раз, сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта liter.kz - Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемым работникам. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в 10 раз и облагать их налогом в размере 1 процента, - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента. Президент пояснил, что данная мера будет по индивидуал
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Назарбаев предложил снизить налоги в 10 раз для 2 миллионов человек
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с 1 января 2019 года налоговая нагрузка на определенную часть граждан страны будет снижена в 10 раз, сообщает Tengrinews.kz.
Фото с сайта liter.kz - Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемым работникам. Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в 10 раз и облагать их налогом в размере 1 процента, - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат Парламента. Президент пояснил, что данная мера будет по индивидуальному налогу для тех,кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц. - Необходимо, что бы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате, у не менее одной трети наемных работников страны - это более двух миллионов человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей, - сказал Глава государства. - В дальнейшем, правительству надо изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога, - дополнил Нурсултан Назарбаев.

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