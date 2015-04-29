Назарбаев принес присягу президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев принес присягу президента страны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Инаугурация 2011 года. Фото с сайта Tengrinews.kz Глава Конституционного совета РК Игорь Рогов объявил, что президент вступает в должность с момента принесения присяги. После чего, возложив правую руку на Конституцию, глава государства зачитал клятву народу Казахстана и поцеловал знамя, затем прозвучал гимн республики. Председатель Центральной избирательной комиссии РК вручил Назарбаеву удостоверение президента. Таким образом, Нурсултан Назарбаев официально объявлен президентом Республики Казахстан. Пер