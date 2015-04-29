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Назарбаев принес присягу президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев принес присягу президента страны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Инаугурация 2011 года. Фото с сайта Tengrinews.kz Глава Конституционного совета РК Игорь Рогов объявил, что президент вступает в должность с момента принесения присяги. После чего, возложив правую руку на Конституцию, глава государства зачитал клятву народу Казахстана и поцеловал знамя, затем прозвучал гимн республики. Председатель Центральной избирательной комиссии РК вручил Назарбаеву удостоверение президента. Таким образом, Нурсултан Назарбаев официально объявлен президентом Республики Казахстан. Пер
Marat
Назарбаев принес присягу президента Казахстана
Нурсултан Назарбаев принес присягу президента страны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Инаугурация 2011 года. Фото с сайта Tengrinews.kz
Инаугурация 2011 года. Фото с сайта Tengrinews.kz
 Инаугурация 2011 года. Фото с сайта Tengrinews.kz Глава Конституционного совета РК Игорь Рогов объявил, что президент вступает в должность с момента принесения присяги. После чего, возложив правую руку на Конституцию, глава государства зачитал клятву народу Казахстана и поцеловал знамя, затем прозвучал гимн республики. Председатель Центральной избирательной комиссии РК вручил Назарбаеву удостоверение президента. Таким образом, Нурсултан Назарбаев официально объявлен президентом Республики Казахстан. Перед началом церемонии инаугурации в честь избранного президента прозвучало пять пушечных выстрелов, означающих срок его полномочий. Напомним, 26 апреля в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Явка избирателей на выборах составила более 95 процентов. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии РК, за Нурсултана Назарбаева проголосовало 97,75 процента казахстанцев. Согласно Конституции, президент Республики Казахстан избирается сроком на пять лет.

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