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Назарбаев рассказал о новой ипотеке - под 7 процентов на 25 лет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новую программу "7-20-25", которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких масс, сообщает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы много сделали за последние годы, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья. За прошлый год введено 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Это абсолютно рекордные цифры, которых мы никогда раньше не достигали. Однако этого недостаточно. До сих пор немало семей не имеют собственного жилья, - сказал Назарбаев на совместном заседании палат Парламента. Он поручил создать
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Назарбаев рассказал о новой ипотеке - под 7 процентов на 25 лет
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новую программу "7-20-25", которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких масс, сообщает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы много сделали за последние годы, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья. За прошлый год введено 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Это абсолютно рекордные цифры, которых мы никогда раньше не достигали. Однако этого недостаточно. До сих пор немало семей не имеют собственного жилья, - сказал Назарбаев на совместном заседании палат Парламента. Он поручил создать все условия для решения этой проблемы, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс. - Нужны механизмы предоставления дешевых ресурсов, тогда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот заем с учетом возможностей семейного бюджета. Я предлагаю запустить программу, которую назвал "7-20-25". Каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить жилищный заем в тенге на следующих условиях: ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год, а не 14-16, как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30 процентов, а иногда 50 процентов, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20 процентов. Срок кредита не 10-15, а 25 лет, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей, - объяснил свою инициативу Назарбаев. - Естественно, для этого надо работать Нацбанку и правительству. Надо задействовать возможности Нацбанка, банков второго уровня, фондового рынка. Нацбанку необходимо создать специальную компанию, которая привлечет не менее одного триллиона тенге и направит на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на вышеназванных условиях, - добавил Президент. - Реализация программы даст мощный импульс жилищному строительству в стране. В итоге повысится доступность жилья для миллионов казахстанцев. Это также будет работать на рост экономики, МСБ, создаст новые рабочие места. Я всегда говорил, что для Казахстана строительство, особенно жилищное строительство, имеет очень большой мультипликативный эффект. Жилищное строительство - это стройматериалы, это металлы, это мебель, это все вы знаете. То есть вокруг этого развивается огромное количество бизнеса, что вкупе приведет к росту нашей экономики. И самое главное, мечты многих наших граждан, особенно молодых семей, станут реальностью, - заключил Нурсултан Назарбаев.

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