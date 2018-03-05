Назарбаев рассказал о новой ипотеке - под 7 процентов на 25 лет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил новую программу "7-20-25", которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких масс, сообщает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы много сделали за последние годы, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья. За прошлый год введено 11,2 миллиона квадратных метров жилья. Это абсолютно рекордные цифры, которых мы никогда раньше не достигали. Однако этого недостаточно. До сих пор немало семей не имеют собственного жилья, - сказал Назарбаев на совместном заседании палат Парламента. Он поручил создать