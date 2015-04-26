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Назарбаев рассказал о своих первых действиях в случае победы

Фото с сайта Nur.kz Кандидат в президенты, действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о своих действиях в случае победы на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Если казахстанцы снова окажут мне доверие, то, естественно, первым моим действием будет создание комиссии по осуществлению пяти институциональных реформ , о которых я объявил. Она будет иметь подгруппы, которые немедленно начнут работать, потому что это очень большая работа, сложная, требующая изменения законодательства, в некоторых местах Конституции. Это является вторым этапом развития нашей страны - эконом
Marat
Назарбаев рассказал о своих первых действиях в случае победы
Фото с сайта Nur.kz
Фото с сайта Nur.kz
 Фото с сайта Nur.kz Кандидат в президенты, действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о своих действиях в случае победы на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Если казахстанцы снова окажут мне доверие, то, естественно, первым моим действием будет создание комиссии по осуществлению пяти институциональных реформ , о которых я объявил. Она будет иметь подгруппы, которые немедленно начнут работать, потому что это очень большая работа, сложная, требующая изменения законодательства, в некоторых местах Конституции. Это является вторым этапом развития нашей страны - экономики, политики, общества, транспарентности и открытости", - сказал Назарбаев на брифинге на избирательном участке, отвечая на вопрос TengrinewsTV о своих первоочередных действиях в случае победы в выборах. Он поблагодарил всех казахстанцев за проявленный к выборам интерес. "Сегодня в стране проходит важное историческое событие - всенародные выборы президента. 9742 избирательных участка, 9,5 миллиона человек имеют право голоса, они сегодня имеют право осуществить свой конституционный долг. У них есть выбор - избрать свое будущее, направление, дать оценку деятельности власти, в том числе, моей деятельности за этот период и наказ на будущее. Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего за стабильность", - сказал Назарбаев. Также Назарбаев ответил на вопрос о других кандидатах в президенты. "Кроме меня, свою кандидатуру в президенты выдвинули еще два человека. У них была возможность всенародно объявить о своей предвыборной программе. Я согласен с основными принципами их программ. Во-первых, сохранение наших обычаев и обрядов, вопросы, которые поднимал второй кандидат - проблемы экологии - тоже правильны. Все их пожелания принимаю, и можно вместе их реализовывать. Поэтому я свой голос отдал за Казахстан, за будущее Казахстана. За продолжение наших дел, чтобы наши потомки могли пожинать плоды нашего труда", - отметил Назарбаев. Отметим, что Назарбаев проголосовал на 82 избирательном участке. Сегодня, 26 апреля, казахстанцы выбирают президента. С 7 часов утра по местному времени начали работать избирательные участки во всех регионах страны. На пост главы государства претендуют три кандидата: действующий Президент страны - Нурсултан Назарбаев, который был выдвинут от партии "Нур Отан". Второй кандидат - представитель партии КНПК Тургун Сыздыков, третий - самовыдвиженец Абельгази Кусаинов. Все кандидаты были зарегистрированы ранее Центральной избирательной комиссией.

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