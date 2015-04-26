Назарбаев рассказал о своих первых действиях в случае победы

Фото с сайта Nur.kz Кандидат в президенты, действующий Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о своих действиях в случае победы на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Если казахстанцы снова окажут мне доверие, то, естественно, первым моим действием будет создание комиссии по осуществлению пяти институциональных реформ , о которых я объявил. Она будет иметь подгруппы, которые немедленно начнут работать, потому что это очень большая работа, сложная, требующая изменения законодательства, в некоторых местах Конституции. Это является вторым этапом развития нашей страны - эконом