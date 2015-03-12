Назарбаев успешно сдал экзамен на знание казахского языка

Кандидат на внеочередные выборы президента Казахстана, действующий президент РК Нурсултан Назарбаев, успешно сдал экзамен по казахскому языку, передает ИА "Новости-Казахстан" из Центризбиркома. "Мы пришли к такой оценке, что Нурсултан Абишевич Назарбаев свободно владеет государственным языком. Тема его сочинения: "Наша сила - в единстве", второе задание - зачитал одно из произведений Ильяса Есенберлина, третье задание - устная речь "Слова предков - слова назидания", - сообщил председатель лингвистической комиссии ЦИК РК Мырзатай Жолдасбеков по итогам заседания. "Нет ни одной ошибки, прекрасно