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Назарбаев успешно сдал экзамен на знание казахского языка

Кандидат на внеочередные выборы президента Казахстана, действующий президент РК Нурсултан Назарбаев, успешно сдал экзамен по казахскому языку, передает ИА "Новости-Казахстан" из Центризбиркома. "Мы пришли к такой оценке, что Нурсултан Абишевич Назарбаев свободно владеет государственным языком. Тема его сочинения: "Наша сила - в единстве", второе задание - зачитал одно из произведений Ильяса Есенберлина, третье задание - устная речь "Слова предков - слова назидания", - сообщил председатель лингвистической комиссии ЦИК РК Мырзатай Жолдасбеков по итогам заседания. "Нет ни одной ошибки, прекрасно
Marat
Назарбаев успешно сдал экзамен на знание казахского языка
Кандидат на внеочередные выборы президента Казахстана, действующий президент РК Нурсултан Назарбаев, успешно сдал экзамен по казахскому языку, передает ИА "Новости-Казахстан" из Центризбиркома.
ekzamen
ekzamen
 "Мы пришли к такой оценке, что Нурсултан Абишевич Назарбаев свободно владеет государственным языком. Тема его сочинения: "Наша сила - в единстве", второе задание - зачитал одно из произведений Ильяса Есенберлина, третье задание - устная речь "Слова предков - слова назидания", - сообщил председатель лингвистической комиссии ЦИК РК Мырзатай Жолдасбеков по итогам заседания. "Нет ни одной ошибки, прекрасно написанная работа", - заявил Жолдасбеков. "Прекрасная была беседа, я лично сам получил огромное удовольствие. И единодушно открытым голосованием лингвистическая комиссия оценила, что кандидат в президенты Нурсултан Назарбаев на высоком уровне владеет государственным языком", - заключил глава комиссии. В среду в Астане состоялся очередной съезд партии "Нур Отан", на котором академик Кенжегали Сагадиев предложил выдвинуть Назарбаева в качестве кандидата в президенты Казахстана, и глава государства дал свое согласие. Участники съезда единогласно проголосовали за его выдвижение. 26 февраля согласно утвержденному Центральной избирательной комиссией календарному плану началось выдвижение кандидатов на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 26 апреля 2015 года. На сегодняшний день из всех претендентов на участие во внеочередных выборах президента Казахстана экзамен на знание государственного языка прошли президент общественного фонда "Рухани қоғам әлемі" Лимана Койшиева и секретарь центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Тургун Сыздыков

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