Назарбаев в Актобе осмотрел проект жилого массива «Нұр Ақтөбе»

Президент познакомился с ходом работ по строительству нового жилого массива «Нұр Ақтөбе», также осмотрел его макет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото Максима Токаря При этом глава государства подверг критике проект застройки, подчеркнув необходимость обеспечить его соответствие современным архитектурным требованиям. — Вам выпала уникальная возможность построить такой масштабный жилой массив и нужно со всей ответственностью подойти к этой задаче, обеспечить архитектурное разнообразие, учесть самые высокие стандарты, — отметил Нурсултан Назарбаев. Проект жилого массива «Нур-Актобе