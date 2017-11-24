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Социум

Оралда Назарбаев зияткерлік мектебісінің ғалымдарымен мемлекеттік қызмет сапасын арттыру жолдары талқыланды

Мемлекеттік қызмет ашық әрі қолжетімді болуы тиіс. Әлемнің озық елдері осы қағиданы ұстанады. Назарбаев университетінің профессоры Колин Нокстың өңірімізге ат басын тіреудегі басты мақсаты да сол. Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының іске асу барысын бағамдау. Әрі шетелдік тәжірибемен бөлісу. - Мемлекеттік қызметші қанша қызмет көрсеткенін «санмен» нақты айта алады. Алайда, оның нәтижесі қандай? Тұрғындардың өмір сапасы бұдан жақсарды ма? Міне, осы сауалдарға жауап іздеген дұрыс дейді, - Назарбаев университетінің профессоры Колин Нокс. Бүгінде кез-келген азамат үйінен немесе кеңсесінен шық
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Оралда Назарбаев зияткерлік мектебісінің ғалымдарымен мемлекеттік қызмет сапасын арттыру жолдары талқыланды
Мемлекеттік қызмет ашық әрі қолжетімді болуы тиіс. Әлемнің озық елдері осы қағиданы ұстанады. Назарбаев университетінің профессоры Колин Нокстың өңірімізге ат басын тіреудегі басты мақсаты да сол. Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының іске асу барысын бағамдау. Әрі шетелдік тәжірибемен бөлісу.
- Мемлекеттік қызметші қанша қызмет көрсеткенін «санмен» нақты айта алады. Алайда, оның нәтижесі қандай? Тұрғындардың өмір сапасы бұдан жақсарды ма? Міне, осы сауалдарға жауап іздеген дұрыс дейді, - Назарбаев университетінің профессоры Колин Нокс. Бүгінде кез-келген азамат үйінен немесе кеңсесінен шықпай-ақ мемлекеттік қызмет түрін оп-оңай ала алады. «Электронды үкімет» деп аталатын жоба, мемлекеттік органдардың жұмысын біраз оңтайландырды. Жаңа технологияларды енгізу облыста «Ақылды қала» жобасынан көрініс табуда. - Мәселен, балабақшаны алайық. Сәби дүниеге келісімен, бірден электронды кезекке тіркеледі. Ата-анасы бұрынғыдай, құжат жинап жүгірмейді. Міне, біз осыны енгізіп жатырмыз дейді, - облыс әкімі Алтай Көлгінов. Өңірдегі орта білім беру ұйымдарының 60 пайызы шағын жинақты мектептер. Қала мен ауыл алшақтығын азайту үшін елді-мекендерге интернет желісі тартылуда. Айталық, №11 мектепте «қауіпсіз мектеп» жобасы іске қосылған болатын. Алдағы уақытта білім ұяларындағы асханалар дәл осындай жолмен тексерістен өтпек. Саладағы оң өзгерістердің қатарында «электронды күнделік» жүйесі де бар. - Мұғалімдер ата-аналармен кері байланысқа шыға алады. Сол сияқты ата-ана мектепке бармай-ақ, баласының оқу үлгерімін қадағалай алады. Бүгінгі таңда облыс мектептері толықтай «білім лэнд» порталына қосылды. Онда, оқушылардың танымын кеңейтетін түрлі видеосабақтар берілген дейді, - БҚО Білім басқармасының басшысы Шолпан Қадырова. Жаңашылдықтар денсаулық сақтау саласында да бар. Есеп бойынша ай сайын 9 мыңнан астам тұрғын электронды кезекке тұрады. Халықтың әл-ауқатын жақсартып, медициналық қызмет түрін жетілдіру үшін келер жылдан бастап «электронды тұлқұжат» жасақталмақ. - Бұл жоба бойынша ем алушы анықтамасы енді қағаз түрінде емес электронды форматқа ауысады. Яғни, дүниеге келген сәтінен бастап барлық мәлімет сақталады. Жоба облыстық клиникалық аурухана мен №3 емхана сынақ түрінде іске асады. Содан соң тегіс енгізілмекші дейді, - БҚО Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қанат Төсекбаев. ХҚКО арқылы бүгінде 332 қызмет түрі көрсетіледі. Ал азаматтарға арналған үкіметтің жүктемесі одан екі есе көп. «Ақылды қала» жобасы аясында «құқықтық қызмет орталығын» ашу жоспарда. Техникалық сипаттамаларды алу үшін есік тоздырып, шеті мен шегі жоқ құжат жинап сандалмайсыз. Мәселе, бір ғана өтініш жазумен-ақ шешілмек. Басқосуда бұдан бөлек қылмыс картасының тиімділігі, кембағалдарға көмек, бизнеске тұсау болар заңсыз тексерістер жөнінде де айтылды. - Мемлекеттік қызметтің ашықтығын қамтамасыз етіп, билікке деген халық сенімін арттыруда атқарған еңбектеріңіз орасан. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев дамыған 30 елдің қатарына кіруді тапсырды. Жаңа технологиялардың көмегімен әкімшілік жүктемені азайтып, қағазбастылықты түбімен жоюға талыпынып жатырсыздар. Реформа өз жемісін береді деп сенем деді, - жиында Колин Нокс. Алдағы үш жылда әлеуметтік маңызы бар қызмет түрлерінің 80 пайызы электронды нұсқаға көшеді. Санға сапа сай болуын облыс әкімі жіті қадағалмақ. Кәсіби мемлекеттік аппарат құрудағы ілкімді істерге қаныққан Назарбаев университетінің ғалымдары БҚО-сы өзге аймақтарға үлгі екенін жеткізді.
Арман КУРМАНАЛИЕВ

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