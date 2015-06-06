Назарбаеву присудили номинацию «За вклад в жизнь» на премии Муз-ТВ

Однако непогода в Астане чуть не сорвала праздник. Ливень с ветром обрушился на город в 21.00, во время начала открытия церемонии награждения «Премия МУЗ-ТВ. Гравитация». Фото Турар Казангапов Как передает «Радиоточка», перекрытия стадиона «Астана Арена» не выдержали напора воды, и дали течь. Водой залило сцену и дорогостоящее световое и звуковое оборудование, в следствие чего, часть оборудования замкнуло. Зона для VIP-гостей, где расположились артисты , начало заливать, а также зону, где билеты на церемонию стоили от 100 до 200 тысяч тенге. Артистам и звездам эстрады раздали зонтики, уборщицы