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Назарбаеву присудили номинацию «За вклад в жизнь» на премии Муз-ТВ

Однако непогода в Астане чуть не сорвала праздник. Ливень с ветром обрушился на город в 21.00, во время начала открытия церемонии награждения «Премия МУЗ-ТВ. Гравитация». Фото Турар Казангапов Как передает «Радиоточка», перекрытия стадиона «Астана Арена» не выдержали напора воды, и дали течь. Водой залило сцену и дорогостоящее световое и звуковое оборудование, в следствие чего, часть оборудования замкнуло. Зона для VIP-гостей, где расположились артисты , начало заливать, а также зону, где билеты на церемонию стоили от 100 до 200 тысяч тенге. Артистам и звездам эстрады раздали зонтики, уборщицы
Marat
Назарбаеву присудили номинацию «За вклад в жизнь» на премии Муз-ТВ
Однако непогода в Астане чуть не сорвала праздник. Ливень с ветром обрушился на город в 21.00, во время начала открытия церемонии награждения «Премия МУЗ-ТВ. Гравитация».
Фото Турар Казангапов
Фото Турар Казангапов
 Фото Турар Казангапов Как передает «Радиоточка», перекрытия стадиона «Астана Арена» не выдержали напора воды, и дали течь. Водой залило сцену и дорогостоящее световое и звуковое оборудование, в следствие чего, часть оборудования замкнуло. Зона для VIP-гостей, где расположились артисты , начало заливать, а также зону, где билеты на церемонию стоили от 100 до 200 тысяч тенге. Артистам и звездам эстрады раздали зонтики, уборщицы в спешном порядке вытирают воду со сцены. Ситуацию усугубляет порывистый ветер , который сорвал часть декораций и конструкцию к ним непосредственно на красной дорожке. Так от сильного ветра пострадал внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Солисту группы MULTIVERSE пришлось позвать на помощь врачей, осмотревших травмы. 24-летнего сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте ударило упавшими декорациями. По информации LifeNews, после ЧП Никите оказали помощь дежурившие на мероприятии врачи. Церемония награждения все же началась, но чуть позже. Батырхану Шукенову на премии "Муз-ТВ" была присуждена специальная номинация "За вклад в развитие музыкальной индустрии Казахстана и России", сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Нам было очень тяжело его потерять и нам не хочется в это верить. Мы навсегда его запомним светлым, веселым и добрым человеком. Мы хотим посвятить Батыру специальную номинацию", - сказал ведущий церемонии Максим Галкин. Награду из рук министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы получил старший брат Батырхана Бауржан Шукенов. " Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вручили премию в номинации "За вклад в жизнь" на "Муз-ТВ-2015. Гравитация". Эта премия была специально учреждена телеканалом Муз-ТВ. "Великая честь в великой стране в присутствии великого народа вручить премию "За вклад в жизнь" Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, - сказал артист Иосиф Кобзон, вручая премию Назарбаеву. Также генеральный директор Муз-ТВ Арман Давлетьяров отметил, что он волновался, вручая эту премию Назарбаеву. "Я вышел на эту сцену, от себя лично, от имени моего народа поприветствовать звезд российской эстрады, казахстанских артистов за нашу дружбу, за совместные выступления. Мы соседи - Россия и Казахстан - и живем по-соседски. Максим (ведущий премии Максим Галкин. - Прим. автора) сказал, что мы приезжаем сюда и чувствуем себя как дома, казахстанцы то же самое чувствуют и в России. Желаю вам всего самого благополучного",- сказал Глава государства, выступая на премии в Астане. "Для меня премия означает, что я должен не только трудиться, но я должен любить искусство. Казахстан - единственная страна, Астана - единственный город, построенный на стыке XX и XXI века", - добавил Назарбаев. Кайрат Нуртас получил премию МУЗ-ТВ в номинации «Лучший артист Казахстана», сообщает NUR.KZ. Также в номинации были представлены Жанар Дугалова, Нурлан Абдуллин, группа «МузАрт» и Али Окапов. За вклад в развитие музыкальной индустрии Казахстана специальную премию получила Роза Рымбаева. Победителем в номинации «Прорыв года» стал Егор Крид. За вклад в музыкальную индустрию награжден Николай Басков. Номинация «Лучшая исполнительница десятилетия» присуждена певице Валерии. Фото с сайта Tengrinews.kz

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