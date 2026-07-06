Назван город с самой дорогой жизнью в Казахстане

Сервис Numbeo опубликовал обновленный мировой рейтинг стоимости жизни, в который вошли 547 городов, включая Алматы и Астану, передает МойГород

Рейтинг формируется на основе индекса стоимости жизни, учитывающего расходы на продукты, питание в кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные услуги и другие повседневные траты.

По итогам середины 2026 года самым дорогим городом мира стал Цюрих с индексом 123,1. Большинство позиций в первой десятке также заняли швейцарские города. Самыми доступными для жизни признаны города Индии, которые расположились в конце списка — последние 19 строчек рейтинга занимают именно они.

Среди казахстанских мегаполисов выше в рейтинге оказался Алматы. Южная столица заняла 409-е место, расположившись между Куала-Лумпур и Тбилиси.

Астана заняла 469-ю строчку. Согласно рейтингу, стоимость жизни в столице ниже, чем в Алматы, Баку и Батуми, но выше, чем в Киеве и ряде других украинских городов.

Numbeo регулярно обновляет рейтинг, позволяя сравнивать стоимость жизни в городах разных стран на основе ежедневных расходов населения.