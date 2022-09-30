Подопечные Магомеда Адиева досрочно стали победителям группы С3, заработав 13 очков из 18 возможных, и вышли в дивизион B. В одном квартете с казахстанцами выступали сборные Азербайджана, Словакии и Беларуси. Экспертные прогнозы на Лигу наций и другие турниры можно найти на сайте «

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Аналитики сайта футбольной статистики WhoScored.com оценили выступления игроков сборных группы C3 Лиги наций. Наивысшего балла (7,3) удостоился полузащитник казахстанской команды Михаил Габышев. Кроме него, в символическую сборную квартета попали ещё четыре наших футболиста. Это Аслан Дарабаев (7,1), Игорь Шацкий (7,0), Ян Вороговский (6,9) и Абат Аймбетов (6,8).

Добавим, что под руководством Адиева «ястребы» выиграли 67% матчей. Это лучший результат среди тренеров сборной за всю историю. На втором месте находится Андрей Карпович, с которым казахстанцы победили в 50% игр. Замыкает тройку Станимир Стойлов с 33%.

Следующая игра сборной Казахстана состоится 19 ноября. Это будет выездной товарищеский матч против национальной команды ОАЭ.