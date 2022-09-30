По результатам шести сыгранных туров Лиги наций УЕФА был определён лучший игрок в составе национальной команды Казахстана. Назван лучший футболист сборной Казахстана в Лиге наций Подопечные Магомеда Адиева досрочно стали победителям группы С3, заработав 13 очков из 18 возможных, и вышли в дивизион B. В одном квартете с казахстанцами выступали сборные Азербайджана, Словакии и Беларуси. Экспертные прогнозы на Лигу наций и другие турниры можно найти на сайте «ВсёПроСпорт». Аналитики сайта футбольной статистики WhoScored.com оценили выступления игроков сборных группы C3 Лиги наций. Наивысшего балла (7,3) удостоился полузащитник казахстанской команды Михаил Габышев. Кроме него, в символическую сборную квартета попали ещё четыре наших футболиста. Это Аслан Дарабаев (7,1), Игорь Шацкий (7,0), Ян Вороговский (6,9) и Абат Аймбетов (6,8). Добавим, что под руководством Адиева «ястребы» выиграли 67% матчей. Это лучший результат среди тренеров сборной за всю историю. На втором месте находится Андрей Карпович, с которым казахстанцы победили в 50% игр. Замыкает тройку Станимир Стойлов с 33%. Следующая игра сборной Казахстана состоится 19 ноября. Это будет выездной товарищеский матч против национальной команды ОАЭ.