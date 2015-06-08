Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Названа цифра потерь силовиков с начала АТО в Донбассе

С начала антитеррористической операции (АТО) в Донбассе погибли 1723 военнослужащих. Такие данные обнародовал в воскресенье, 7 июня, на своей страничке в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, сообщает Lenta.ru. Обмен пленными в Украине. Фото с сайта podrobnosti.mk.ua Среди безвозвратных потерь 1368 человек относятся к Вооруженным силам Украины. Бирюков уточнил, что реальная цифра выше. «Их больше, не радикально, но больше», — заявил он. Советник Порошенко объяснил неточную статистику бюрократическими проволочками при оформлении погибших. По действующим на Украине правилам, смерть
Marat
Названа цифра потерь силовиков с начала АТО в Донбассе
С начала антитеррористической операции (АТО) в Донбассе погибли 1723 военнослужащих. Такие данные обнародовал в воскресенье, 7 июня, на своей страничке в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, сообщает Lenta.ru.
Обмен пленными в Украине. Фото с сайта podrobnosti.mk.ua
Обмен пленными в Украине. Фото с сайта podrobnosti.mk.ua
 Обмен пленными в Украине. Фото с сайта podrobnosti.mk.ua Среди безвозвратных потерь 1368 человек относятся к Вооруженным силам Украины. Бирюков уточнил, что реальная цифра выше. «Их больше, не радикально, но больше», — заявил он. Советник Порошенко объяснил неточную статистику бюрократическими проволочками при оформлении погибших. По действующим на Украине правилам, смерть военнослужащего фиксируется, если найдено его опознанное тело. «У нас есть какое-то число бойцов, которые значатся пропавшими без вести, и никто не знает, где они», — сообщил Бирюков. Прежде не учитывались потери добровольческих батальонов, воевавших в Донбассе. Теперь они вносятся в состав Вооруженных сил Украины и учитываются как погибшие военные. Таких потерь около 60 человек по всем добровольческим частям, отметил советник Порошенко. АТО началась 14 апреля 2014 года — в этот день опубликован официальный указ президента Украины. С того времени на территории Луганской и Донецкой областей прошло несколько крупных войсковых операций, которые сопровождались интенсивными боями. В ходе каждого боестолкновения стороны заявляли о сотнях погибших в противостоящих рядах и опровергали потери у себя. Последний пример — бои под Марьинкой несколько дней назад. По сведениям ополченцев, погибли около 200 военнослужащих, Киев опроверг эти данные.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article