Названа цифра потерь силовиков с начала АТО в Донбассе

С начала антитеррористической операции (АТО) в Донбассе погибли 1723 военнослужащих. Такие данные обнародовал в воскресенье, 7 июня, на своей страничке в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков, сообщает Lenta.ru. Обмен пленными в Украине. Фото с сайта podrobnosti.mk.ua Среди безвозвратных потерь 1368 человек относятся к Вооруженным силам Украины. Бирюков уточнил, что реальная цифра выше. «Их больше, не радикально, но больше», — заявил он. Советник Порошенко объяснил неточную статистику бюрократическими проволочками при оформлении погибших. По действующим на Украине правилам, смерть