Названы самые опасные из-за Луны даты марта

Следует также учесть, что некоторые не особо благоприятные дни могут быть перспективными в той или иной сфере.

В зависимости от этого можно определить лучшие и худшие дни месяца:

наиболее благоприятные дни в марте 2025 — 4, 5, 13, 20 числа;

благоприятные даты — 6, 8, 12, 19, 21, 26;

неблагоприятные дни — 14, 24, 28, 29.

Все остальные дни — нейтральные.

Следует также учесть, что некоторые не особо благоприятные дни могут быть перспективными в той или иной сфере. Если говорить об удачных днях в разных сферах, то календарь выглядит так:

начинания: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 марта;

финансы: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 31 марта;

работа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 30, 31 марта;

любовь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31 марта;

зубы: 3, 4, 5, 12, 13, 22, 23, 24, 31 марта;

поездки: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 30 марта.

Дни затмений (это 14 и 29 марта 2025) всегда считаются опасными — в это время нарушается привычный энергетический баланс, который отражается на жизни каждого. Все, даже маленькие, начинания лучше отложить.

Ранее стало известно, что три знака зодиака скоро получат любопытное предложение.



