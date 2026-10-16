Три астероида могут столкнуться с Землёй: ученые предупредили об угрозе

По словам учёного, вероятность столкновения астероида 1950 DA с Землёй в 2880 году оценивается в 0,036%.

Астероиды (29075) 1950 DA, (101955) Бенну и 2008 JL3 входят в число объектов, представляющих наибольшую потенциальную опасность для Земли. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша РАН Леонид Еленин, передает МойГород

По словам учёного, вероятность столкновения астероида 1950 DA с Землёй в 2880 году оценивается в 0,036%.

У астероида Бенну выявлено более 150 возможных сценариев столкновения с нашей планетой в период с 2178 по 2290 год. Их суммарная вероятность составляет 0,057%. Для объекта 2008 JL3 рассматривают более 40 возможных столкновений в период с 2027 по 2122 год, а общая вероятность оценивается в 0,017%.

Еленин подчеркнул, что нельзя исключать обнаружение новых потенциально опасных объектов в будущем.

«Никто не гарантирует, что по-настоящему опасный объект не будет открыт завтра», — отметил специалист.

При этом учёный призвал не поддаваться панике из-за астероидной угрозы, но подчеркнул важность её мониторинга и подготовки к возможному отражению.

Ранее заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Владислав Оседло заявил, что российская миссия к астероиду Апофис поможет уточнить происхождение небесного тела.

В том же месяце Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило о проблемах с двигателем автоматической межпланетной станции Hayabusa-2, направляющейся к астероиду 1998 KY26.