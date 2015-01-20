Турнир проходил 10-16 января в Белграде (Сербия). В соревновании принималb участие спортсмены из 21 страны, среди которых Франция, Великобритания, Германия, Доминикана, Россия и Украина. На соревнованиях Назым провела три боя и все их завершила победным счетом 3:0. В весовой категории 60 килограммов она выиграла у спортсменок из Казахстана, Великобритании и в финале - спортсменки из Индии. По результатам проведенных боев западноказахстанка заняла первое место. - Эта была уверенная победа, - рассказал папа и тренер Назым Бейбит ИЩАНОВ. - Надо отметить, что на прошедшем турнире были очень серьезные соперницы. Напомним, что Назым Ищанова является бронзовым призером чемпионата мира п боксу среди молодежи в 2013 году. Как отметил папа и тренер Назым Бейбит ИЩАНОВ, этот год для девушки будет особенно насыщенным. Её ждут чемпионат страны - в марте, чемпионат мира среди молодежи - в мае. Кроме того, осенью этого года 17-летняя Назым Ищанова планирует перейти в выступление среди взрослых.