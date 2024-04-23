Сегодня, 23 апреля, в городском акимате собрались жители дачных кооперативов, чьи дома топит второй раз. Садовые товарищества «Умиткер» и «Ягодка» расположены в районе Селекционного вдоль реки Деркул. По словам жителей, топит их с первого апреля: уже 23 дня, как их дома находятся в воде. Люди боятся остаться без жилья, поэтому пришли к акиму города с просьбой о компенсации.

— Нам не нужны единовременные выплаты, мы нуждаемся в жилье. Когда решится вопрос с ущербом? Не давайте нам ложных обещаний, говорите правду. Мы и так все на нервах, мы потеряли все. У нас вода в доме до потолка, новый линолеум нам не поможет. Мы сидим в эвакопунктах, где нет условий. Мы написали обращения президенту, премьер-министру, депутату, акиму Западно-Казахстанской области и акиму города Уральск. Если помощи не будет, мы будем просить ее выше. Мы все это заработали честным трудом, законы не нарушали, налоги оплачиваем. Неужели помощь пройдет мимо нас? У всех большие семьи, у всех есть дети, — говорит жительница товарищества «Умиткер» Айгуль Ерембетова.

Жители просят выплатить ущерб в равном размере для всех. Если будут выдавать денежную компенсацию, то её размер должен быть одинаковым для всех, независимо от материала, из которого построен дом. Больше всего жители дачных сообществ боятся остаться без крыши над головой. Они переживают, что возмещение ущерба пройдет мимо них.

— Президент чётко высказалась по поводу выплат, а я уже 15 дней хожу и никак не могу их получить. Посмотрите на остальные регионы: там комиссия ходит и выплаты сразу дают. Это у нас не работают или слова главы (государства) ничего не значат? Наше основное требование — чтобы ущерб посчитали и всем выдали одинаковую компенсацию. Чтобы не получилось так, что кому-то дадут два миллиона, а кому-то меньше. Пусть всё будет по-честному, не нужно нас разделять. А то начнётся: у тебя документов нет, у тебя дом из самана, у тебя ещё что-то. Мы все там живём одинаково, — сказал житель дачного общества «Умиткер» Али Бактыгали.

Жительница поселка Деркул Жамиля Мусалимова в сентябре прошлого года купила дом, не зная, что он является дачным. По её словам, это не первый раз, когда она оказывается в такой ситуации. Ранее Жамиля Мусалимова жила в поселке Березка, который переселили в 2013 году. Так как у неё не все документы были в порядке, женщина получила не всю компенсацию.

— Теперь меня накрыло наводнение, и я не знаю, что со мной будет. Я требую моральный и материальный ущерб не меньше 10 миллионов тенге, ведь у нас документы не на дачу, а на дом. Пусть дают либо жильё, либо компенсацию, либо восстанавливают мой дом. Моральный ущерб тоже должны компенсировать, так как за это время я многое пережила. Я получила единовременную помощь, но она хватила мне всего на 10 дней. Я осталась практически без одежды, потратила деньги на продукты и оплатила кредит, — рассказывает жительница поселка Деркул.

Аким города был на выезде, поэтому к жителям товарищества вышел заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев. Он пояснил, что возмещением ущерба занимается комиссия, но её работу тормозит застоявшаяся вода в домах.

— Как только вода сойдет, комиссия и оценочная компания придут к вам. Правительство ведет работу с акиматами подтопленных регионов. Нам пришел проект правил, по которым будет возмещаться ущерб. Возможно, деньги дадут на руки, а может быть, заберут ваши дачные участки, чтобы вы там больше не строились, и вам построят девятиэтажный дом. Пока неизвестно, как именно будут возмещать ущерб. Как только вода спадет, комиссия начнет работу. Без помощи никто не останется, будь то дача или индивидуальное жилье. Но если выяснится, что у кого-то есть квартира в городе или в любом другом городе Казахстана, то возможно, компенсацию выдавать не будут, — сказал Жандос Дуйсенгалиев.

Ранее заместитель акима города сообщил, что из 3 706 поданных заявок на единовременную помощь в размере 369 200 тенге, 481 человек уже получил компенсацию. Работа по остальным заявкам продолжается.