Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш рассказал, что противопаводковые работы по области продолжаются. За прошедшие стуки из садоводческого общества «Автомобилист» в микрорайоне Самал эвакуировали 35 человек, из них семеро детей. Всего за время паводка эвакуировали 13912 человек, более 3500 уже вернулись в свои дома. 902 семьи находятся в 14 эвакуационных пунктах по области.

— Уровень воды составляет 865 сантиметров на гидропосту в Уральске. Берегоукрепительные работы продолжаются круглосуточно. По дворовой обход проводят на Первой, Второй, Третьей дачной, в районе Телецентра, в Стеновике. В затопленных местах продолжается круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, — пояснил Нуржан Толеуш.

По его словам, с садоводческого общества Стеновик принудительно эвакуировали 61 человека. Все они отказывались покидать свои дома.