Министр строительства Канат Шарлапаев на брифинге в Астане рассказал, что пострадавшим от паводков будут покупать квартиры или строить дома, но в зонах затопления восстанавливать ничего не будут.

— В случаи признания жилья непригодным, по решению акимата данного региона будет приобретена квартира по согласованию с пострадавшим, или мы заново строим жилье. Это делается для ускорения обеспечения населения жильем, но очевидно, что покупать быстрее, чем строить. Для выполнения ремонтных работ после заключения и технического освидетельствования жилья, по решению акимата либо выделяются деньги на ремонт либо ремонт осуществляется за счет акимата и строительной компании, которую выберут местные исполнительные органы. В целом задача стоит максимально в короткий срок выдать жилье. Жильё в местах затопления мы не поддерживаем. То есть, несмотря даже если есть желание у человека остаться там, где он живёт, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем. Потому что это, ну, по факту эта ситуация будет у нас повторяться каждый год, — сказал министр.

Шарлапаев также сообщил, что пострадавшим предоставят жильё в чистовой отделке и с базовыми предметами мебели. Министр заверил, что все восстановительные работы и предоставление жилья будут выполнены до конца лета.