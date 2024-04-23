Заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов говорит, что в области уже начала работать комиссия по оценке ущерба от наводнений. Во время паводков затопленными оказались 1292 дома в Каратобинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском, Таскалинском районах, районе Байтерек и в Уральске. 1150 домов прошли техническое обследование, 397 домов признаны непригодными для дальнейшего проживания. К слову, в регионе уже началась работа по восстановлению.

– Определены земельные участки, где будем строить новое жилье. Там проводятся геодезические работы и топографические съемки. Новые дома будут возводиться не на том же месте, где был старый, а на возвышенностях. К сожалению, в некоторых населенных пунктах есть те, кто не хотят покидать место жительства, но с ними введутся переговоры. Также определены строительные компании, которые будут заниматься строительно-монтажными работами. К примеру, в Каратобинском и Сырымском районе подрядчики уже приступили к своим обязанностям, - рассказал Тлепберген Каюпов.

Стоит отметить, что дома будут строить не за счет бюджета, а за счет фонда «Казакстан халкына», а также за счет перечисления таких крупных компаний как КПО б.в., «Жайык мунай», «Конденсат» и за счет благотворительные деньги из фонда «Акжайык».

Что касается компенсации за погибший скот, то ущерб будет восстанавливаться за счет областного бюджета. На эти цели выделены 187 миллионов тенге. За счет бюджета также будут восстанавливаться социальные объекты и инфраструктура.

По словам Каюпова, предусмотрена компенсация и за испорченное имущество. Ущерб будет выплачиваться после заключения специальной комиссии. Оцениваться будут испорченные предметы первой необходимости. Сумма компенсации не более 150 МРП (553 800 тенге - прим. автора).

– Среди пострадавших от паводка львиную долю занимают люди, проживающие на дачах. На сегодняшний день затопленными оказались более 14 839 дачных участков. Им выплачивается единовременная компенсация, люди по желанию размещены в эвакопунктах. Сейчас по возможности ведется обследование затопленных участков. Что касается компенсации, то дома жителей дачных обществ будут компенсироваться только в том случае, если это их единственное жилье. Отмечу, что иного жилья быть не должно и у членов его семьи. Если у них есть квартира или дом в Уральске либо в любом другом городе Казахстана, то жилье для них покупаться или строиться не будет. Это не госпрограмма по улучшению качества жизни, а ликвидация последствий ЧС, - подчеркнул Тлепберген Каюпов.

Замакима также подчеркнул, что люди, получившие новое жилье, обязаны будут сдать дачные участки в пользу государства. Земли будут переданы в лесной фонд и дома отныне на этих местах строиться не будут. Это делается в целях безопасности.

Площадь новых домов не будет превышать 80 квадратных метров. Стоимость - не более 22 миллионов тенге. Здесь замакима вновь попросил не путать госпрограмму по улучшению жилищных условий с ликвидацией последствий ЧС. Другими словами, даже если семья состоит из 10 человек, площадь нового жилья меняться не будет.

По подсчетам властей, пострадавшие от паводков начнут заселяться в новые дома уже с августа этого года.