Дамба в районе Куреней была построена давно, но в связи с паводками и резким подъёмом воды её укрепили грунтом. Сейчас, рассказывают местные жители, она треснула прямо по середине. Образованную трещину присыпают землей.

Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш на брифинге не смог назвать причину деформации дамбы и пообещал выяснить её. Стоит отметить, что местные жители также недовольны тем, что её укрепляли известью, от которой им нечем теперь дышать.

— Построили возле нас дамбу. Засыпать начали известью, все наши насаждения в белой пыли. Нам самим тут дышать нечем. Живут в округе в основном пенсионеры, есть дети. К тому же, здесь в жизни никого не топило, зачем тут устроили такое безобразие, — оставила жалобу на дамбу жительница Куреней.

К слову, по последним данным на 16:00 23 апреля на гидроузле в Уральске уровень воды составляет 863 сантиметра.