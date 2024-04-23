Хо-сунг Сонг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о ходе строительства завода полного цикла по выпуску автомобилей в Костанае, которое будет завершено до конца текущего года.

Глава государства подчеркнул, что развитие автоиндустрии является одним из ключевых направлений промышленной политики Казахстана, передает "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В реализацию проекта привлечено более 90 млрд тенге инвестиций. Планируется создать 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Проектная мощность завода составит 70 тысяч автомобилей в год, в том числе 50 тыс. автомобилей будет производиться методом мелкоузловой сборки, то есть с более высокой долей местного содержания.

Хо-сунг Сонг также проинформировал о проводимой работе по привлечению глобальных поставщиков автокомпонентов. В частности, подписано соглашение о намерениях с корейской компанией Seyong EHWA (глобальный поставщик автокомпонентов для KIA) о строительстве завода автокомпонентов в Казахстане.

Президент поприветствовал решение KIA по локализации производства автокомпонентов в нашей стране, а также отметил необходимость подготовки отечественных квалифицированных специалистов для развития отрасли.