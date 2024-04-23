В пресс-службе ЗКОФ госкорпорации Правительство для граждан сообщили, что с 23 апреля в спецЦОНах при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки.

— Изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня. Новшества необходимы для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения. Всего в правила внесены 53 поправки. Они прошли через публичное обсуждение, антикоррупционную экспертизу и одобрены общественным советом по вопросам деятельности ОВД и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на права только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категорий А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений.