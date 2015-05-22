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Социум

Не давить на детей и не перегибать палку с проверками во время сдачи ЕНТ поручил аким ЗКО

Во время совещания в режиме селектора с районами области, где рассматривали вопросы окончания учебного года и подготовки к ЕНТ, аким области Нурлан НОГАЕВ в очередной раз раскритиковал подчиненных. Начальник управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА доложила, что из года в год сокращается количество выпускников, сдающих ЕНТ. Динамика к снижению наблюдается третий год подряд, и в этом году этот показатель составил 69,2 процента от общего числа выпускников в области. Тенденция к снижению сохраняется практически в каждом районе. На совещание аким позвал акимов районов. - Нариман Торегалиевич, в
Дана Рахметова
Не давить на детей и не перегибать палку с проверками во время сдачи ЕНТ поручил аким ЗКО
Во время совещания в режиме селектора с районами области, где рассматривали вопросы окончания учебного года и подготовки к ЕНТ, аким области Нурлан НОГАЕВ в очередной раз раскритиковал подчиненных.
nogaev32121
nogaev32121
 Начальник управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА доложила, что из года в год сокращается количество выпускников, сдающих ЕНТ. Динамика к снижению наблюдается третий год подряд, и в этом году этот показатель составил 69,2 процента от общего числа выпускников в области. Тенденция к снижению сохраняется практически в каждом районе. На совещание аким позвал акимов районов. - Нариман Торегалиевич, в чем причина? - задал вопрос НОГАЕВ акиму Акжайкского района. - У нас причина отказа выпускников сдавать ЕНТ - это поступление в колледж, в число отказавшихся вошли призывники, а также основную часть составили поступающие в вузы РФ. Мы их просим участвовать, но они не хотят, - ответил аким Акжайыкского района. - Мы не можем этот вопрос вот так взять и пустить на самотек. За проведение ЕНТ и обеспечение участия выпускников на местах ответственны акимы районов и города, начальник управления образования. Это ваша прямая обязанность. Вы должны проводить должную разъяснительную работу, и она не должна быть от случая к случаю, она должна проводиться круглый год. Вы говорите, что дети уезжают учиться в Россию, я не думаю, что там медом намазано, просто здесь у нас на местах, я еще раз вам скажу, не проводится должным образом работа руководителя районного отдела образования, заместителя акима района, самого акима района. Чаще вы начинаете заниматься этим вопросом, когда остается 2-3 дня до проведения ЕНТ. Вы должны каждый день рассказать и разъяснять всё, сколько у нас грантов выделяется, какие внедряются новые технологии, привлекаются высококвалифицированные специалисты. Пуская все на самотек, вы говорите, что это все зря проводится, впустую. А сколько у нас ежегодно строится школ и детских садов? У нас в стране есть своя внутренняя и внешняя политика, которую ведет государство, и вы должны проводить ее на местах! - заявил Нурлан НОГАЕВ. Ногаев напомнил, что поступление в колледжи не отменяет тестирования. - Все будут сдавать ЕНТ, вы это должны объяснить, к сожалению, есть выпускники, которые до сих пор не знают об изменениях, и это говорит о слабой разъяснительной работе на местах. Разъяснять - это прямая обязанность руководителя управления образования, городского отдела образования, районных отделов, сельских. Это ваша ежедневная работа, которая входит в ваши функциональные обязанности. Так что, говорить, как сказал аким Акжайыкского района, мы не при чем, так нельзя! Почему в сознании выпускников рождается мнение, что образование в ЗКО - слабое, почему? Разве это так? - восклицал НОГАЕВ. - Нет, - кивали головой участники совещания. - Почему на примерах не рассказываете и не разъясняете? Рассказывайте о достойных примерах выпускников наших школ, ссузов и вузов, которые добились многого. Среди вас практически все выпускники местных вузов, что, получили плохое образование? Я не верю. Сколько выпускников трудятся сегодня в других городах, в Астане, в правительстве? Я оцениваю работу в этом вопросе очень слабой акима города и районов, разъяснительная работа не проводится должным образом. В течение года Мынбаева (руководитель управления образования) мне докладывает, что работа проводится, на местах задачи определены, а где результат тогда? В течение года были случаи, когда я Вам (обратился аким области к акимам районов) делал личное замечание по этому вопросу. Это 12 по счету ЕНТ в Казахстане, из года в год его совершенствуют, если Вы обратили внимание на последние изменения, то Вы, наверное, заметили, делается все, чтобы не травмировать ребенка. С этого года учитывается средняя оценка школьника в аттестате, если по каким-либо причинам выпускник плохо сдал ЕНТ, но у него высокий средний балл в аттестате, то оценка ставится высокая в сторону среднего бала в аттестате. Уменьшение количества выпускников, желающих сдавать ЕНТ, это сигнал, на который мы должны обратить внимание сегодня, и принять меры, - заявил аким ЗКО. К слову, и с себя Нурлан Ногаев не снял ответственности. - В этом году 69,2 процента выпускников сдают ЕНТ, в прошлом году чуть больше, в позапрошлом еще больше. Идет уменьшение. И это говорит о недоверии людей к системе образования. А кто в этом виноват? Виноваты все мы - учителя, начальники отделов, управлений, акимы районов города и области, я в том числе. Где-то идет сбой, системная недоработка. Рост у нас отмечен только в Жанибекском районе, количество выпускников желающих сдавать ЕНТ там стало больше. Значит, можно? - сказал Ногаев. При этом аким отметил, что выбирать учебное заведение - конституционное право каждого гражданина Казахстана. - Но я категорически не согласен с мнением акима Акжайыкского района. Мы должны использовать все возможности, которые сегодня дает государство для того, чтобы дать достойное образование нашим детям. Вот вы сами, к примеру, по работе просите в районе построить школу, детские сады, государство выделяет миллиарды денег и строит, а результата нет. За все выделенные деньги есть спрос, и если их выделили - цель не только освоить их, должен быть результат работы. Как вы себе представляете, чтобы мы докладывались в правительство. Вот вы нам выделяете деньги на строительство и ремонт школ, нам еще нужно, но результата нет, вы это так видите? А спрос он будет, проделывается большая работа, это государственная политика. За каждой цифрой стоят люди, это судьбы тысячи людей, нашей молодежи. Марат Лукпанович (Токжанов - руководитель аппарата акима области), все мои поручения внести в протокол на исполнение и контроль! - поручил аким. - Каждый ребенок может сдать ЕНТ, обучение должно проходить комплексное, начиная с первого класса вплоть до выпуска со школы, а не то, что мы сейчас видим - 11-классники с сентября занимаются зубрежкой тестов ЕНТ и ничего кроме них не разбирают на занятиях. Одновременно должны проводиться работы психологов и не только, это работа всех. Вопрос образования не должен замыкаться только на управлении образования, он переплетается во многом с управлением культуры, управлением спорта. Все руководители отчасти задействованы в образовательном процессе. Айгуль Адильгереевна (Мынбаева - начальник управления образования), вы - опытный руководитель, координация за исполнением сегодняшнего протокола за Вами, на контроле у Бахтияря Макена (заместитель акима области) и у меня. Также аким указал на организацию при сдаче ЕНТ. Он поручил организовать безопасную доставку детей на место проведения тестирования и питание. - Самое главное, не допускать психологических нагрузок детей до и при сдаче ЕНТ. Если мы говорим о проверках, то не нужно перегибать палку - раздевать на проходных юношей и девушек. Все места сдачи ЕНТ подготовлены, в них установлены глушители сотовой связи, будут стоять металлоискатели, этого вполне достаточно, чтобы исключить возможность проникновения в зал сотовых телефонов и гаджетов. Раздевать, тем более при всех, детей не нужно, доведите это до всех! - поручил Ногаев. - Для детей это испытание - за три с половиной часа они показывают результат своей учебы за 11 лет. Так что не нужно пугать и зашугивать детей, создайте для них комфортные условия, не давите ни на кого, наоборот, подбодрите, помогите настроиться. Все смогут сдать ЕНТ!
Нурлан Ногаев ЕНТ сдача

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