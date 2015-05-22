Не давить на детей и не перегибать палку с проверками во время сдачи ЕНТ поручил аким ЗКО

Во время совещания в режиме селектора с районами области, где рассматривали вопросы окончания учебного года и подготовки к ЕНТ, аким области Нурлан НОГАЕВ в очередной раз раскритиковал подчиненных. Начальник управления образования ЗКО Айгуль МЫНБАЕВА доложила, что из года в год сокращается количество выпускников, сдающих ЕНТ. Динамика к снижению наблюдается третий год подряд, и в этом году этот показатель составил 69,2 процента от общего числа выпускников в области. Тенденция к снижению сохраняется практически в каждом районе. На совещание аким позвал акимов районов. - Нариман Торегалиевич, в