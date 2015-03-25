Недостроенный дом обрушился в Кызылорде

В Кызылорде произошло обрушение недостроенного пятиэтажного дома, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление внутренней политики акимата области. Фото с сайта Tengrinews.kz Инцидент произошел 24 марта в 17.20 по улице Шукирова. В момент ЧС на строительстве были задействованы десять человек, один человек погиб, еще двое пострадали. Один раненый доставлен в неврологическое отделение городской больницы, второй после обследования в приемном покое ОМЦ отпущен домой. "Из-за того, что швы фундамента разошлись, бетонные стены стали падать в средину конструкции. Строительство объекта