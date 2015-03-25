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Недостроенный дом обрушился в Кызылорде

В Кызылорде произошло обрушение недостроенного пятиэтажного дома, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление внутренней политики акимата области. Фото с сайта Tengrinews.kz Инцидент произошел 24 марта в 17.20 по улице Шукирова. В момент ЧС на строительстве были задействованы десять человек, один человек погиб, еще двое пострадали. Один раненый доставлен в неврологическое отделение городской больницы, второй после обследования в приемном покое ОМЦ отпущен домой. "Из-за того, что швы фундамента разошлись, бетонные стены стали падать в средину конструкции. Строительство объекта
Marat
Недостроенный дом обрушился в Кызылорде
В Кызылорде произошло обрушение недостроенного пятиэтажного дома, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление внутренней политики акимата области.
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz
Фото с сайта Tengrinews.kz Инцидент произошел 24 марта в 17.20 по улице Шукирова. В момент ЧС на строительстве были задействованы десять человек, один человек погиб, еще двое пострадали. Один раненый доставлен в неврологическое отделение городской больницы, второй после обследования в приемном покое ОМЦ отпущен домой. "Из-за того, что швы фундамента разошлись, бетонные стены стали падать в средину конструкции. Строительство объекта велось в рамках программы "Доступное жилье-2020". Против подрядной организации возбуждено уголовное дело по статье 279 ч. 1 УК РК", - говорится в пресс-релизе Центра мобилизационных работ и экстренного анализа кризисных ситуаций при аппарате акима области. "На месте происшествия продолжает работать кинологическая служба областного департамента по ЧС. А также заняты около 150 специалистов ДВД, ДЧС, центра мобилизационных работ и экстренного анализа кризисных ситуаций Кызылординской области. Работают три бригады врачей скорой медицинской помощи. Спасательные работы продолжаются. Причины обрушения выясняются, проводится расследование. Заключение будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении. Напомним, весной 2012 года в Караганде рухнул "ЖК "Бесоба". Многоквартирный жилой дом, возведенный за счет средств участников долевого строительства, был сдан в эксплуатацию в 2009 году. Из-за смещения основных конструкций здание начало трескаться, а затем рухнуло.

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