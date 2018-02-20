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Социум

Неизвестная женщина купила дом многодетной семье, ютившейся в дачном домике в Уральске

Екатерине СКВОРЦОВОЙ и ее 6 детям неизвестная женщина из России купила дом в поселке Подстепное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сама Екатерина до сих пор не может поверить в то, что будет жить в нормальном доме. - Я очень благодарна людям. Многие откликнулись на нашу беду. Помогали чем могли, привозили вещи, продукты, памперсы, но я даже не надеялась, что кто-то может купить нам новый дом, - говорит Екатерина. Женщина из России, которая купила дом семье, пожелала остаться неизвестной. - По словам этой женщины, о нашей ситуации она узнала из интернета. Она поставила условия, чтобы
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Неизвестная женщина купила дом многодетной семье, ютившейся в дачном домике в Уральске
Екатерине СКВОРЦОВОЙ и ее 6 детям неизвестная женщина из России купила дом в поселке Подстепное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сама Екатерина до сих пор не может поверить в то, что будет жить в нормальном доме. - Я очень благодарна людям. Многие откликнулись на нашу беду. Помогали чем могли, привозили вещи, продукты, памперсы, но я даже не надеялась, что кто-то может купить нам новый дом, - говорит Екатерина. Женщина из России, которая купила дом семье, пожелала остаться неизвестной. - По словам этой женщины, о нашей ситуации она узнала из интернета. Она поставила условия, чтобы все удобства были в доме. После чего был куплен дом за 6 млн тенге, причем оформлен он равными долями на детей, чтобы мы не могли его продать, - рассказывает мама 6 детей. По словам главы семейства Александра, это жилье даже сравнивать нельзя с тем, в котором они зимовали. В домике на даче полы были холодные и дети все время болели. По иронии судьбы оказалось, что прежняя хозяйка дома, как и Екатерина, тоже воспитывалась в детдоме. Она оставила семье мебель - диван, кресла, кухонный гарнитур и даже стиральную машинку-автомат, а также игрушки, которым дети были очень рады. На вопрос о том, планирует ли семья пополнение, Александр заявил, что на этом все, больше детей они не планируют. Теперь счастливая семья занята переездом, а летом они планируют посадить огород. Напомним, в декабре 2017 года 28-летняя Екатерина СКВОРЦОВА обратилась в редакцию "МГ". Женщина рассказала, что она с мужем и 6 детьми проживает в маленьком домике дачного общества "Ягодка" в районе Третьего дачного поселка. Дом этот им не принадлежит. Друг семьи разрешил пожить им там некоторое время. По словам Екатерины, они живут на крохотное пособие и зарплату мужа в 70 тысяч тенге. Она стоит в очереди на жилье, однако когда она его получит - неизвестно. 25 декабря коллектив газеты вместе со спонсорами отправились к многодетной семье. Перед новым годом детям подарили подарки, а также в качестве помощи им были доставлены продукты. Кроме того, семье помогали волонтеры.
Руслан АЛИМОВ
дом помощь многодетная семья

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