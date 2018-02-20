Неизвестная женщина купила дом многодетной семье, ютившейся в дачном домике в Уральске

Екатерине СКВОРЦОВОЙ и ее 6 детям неизвестная женщина из России купила дом в поселке Подстепное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сама Екатерина до сих пор не может поверить в то, что будет жить в нормальном доме. - Я очень благодарна людям. Многие откликнулись на нашу беду. Помогали чем могли, привозили вещи, продукты, памперсы, но я даже не надеялась, что кто-то может купить нам новый дом, - говорит Екатерина. Женщина из России, которая купила дом семье, пожелала остаться неизвестной. - По словам этой женщины, о нашей ситуации она узнала из интернета. Она поставила условия, чтобы