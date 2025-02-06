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Происшествия Социум

Неизвестные грозились взорвать школу в Атырау, если им не переведут 80 млн тенге

При этом злоумышленники даже указали точное время.
Арайлым Усербаева
Неизвестные грозились взорвать школу в Атырау, если им не переведут 80 млн тенге

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля. В 11:30 учителю истории школы №3 поступило угрожающее сообщение. Неизвестные требовали перевести 80 миллионов тенге на указанный банковский счет. В противном случае злоумышленник грозился взорвать учебное заведение в 14:00. Об этом сообщили в управлении образования Атырауской области.

Учитель сразу обратилась в полицию. На место прибыли правоохранительные органы и проверили здание. Подозрительных предметов стражи порядка не нашли. 

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Позже выяснилось, что угроза была ложной, учебный процесс продолжился в штатном режиме. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ведётся расследование.

– Напоминаем, что за заведомо ложное сообщение о теракте предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы сроком до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок, - добавили в полиции.

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