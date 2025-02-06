Неизвестные грозились взорвать школу в Атырау, если им не переведут 80 млн тенге

При этом злоумышленники даже указали точное время.

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля. В 11:30 учителю истории школы №3 поступило угрожающее сообщение. Неизвестные требовали перевести 80 миллионов тенге на указанный банковский счет. В противном случае злоумышленник грозился взорвать учебное заведение в 14:00. Об этом сообщили в управлении образования Атырауской области.

Учитель сразу обратилась в полицию. На место прибыли правоохранительные органы и проверили здание. Подозрительных предметов стражи порядка не нашли.

Позже выяснилось, что угроза была ложной, учебный процесс продолжился в штатном режиме. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ведётся расследование.