Неизвестные создали фейковую страницу и публикуют сепаратистские призывы в Уральске

В социальных сетях распространилась информация о том, что житель Уральска якобы избил несовершеннолетнюю девушку и опубликовал на своей странице сепаратистские призывы.

Авторы публикаций выложили в открытый доступ полные персональные данные юноши: адрес проживания, место учебы и личный номер телефона. В посте также утверждалось, что подросток ранее якобы уходил от ответственности за подобные проступки из-за несовершеннолетнего возраста. Судя по публикациям, посты активно публиковались еще в конце марта этого года.

В ответ на официальный запрос в департаменте полиции ЗКО сообщили, что с юношей и его родителями уже провели беседу сотрудники ДКНБ и правоохранительных органов.

Как выяснилось, парень к скандальному аккаунту не имеет никакого отношения. Неизвестные взяли его реальные фотографии и личную информацию из открытых источников в интернете и создали фейковый профиль, от имени которого и распространяли провокационные материалы.

-В марте 2026 года несовершеннолетний уже проверялся сотрудниками полиции по аналогичной публикации. Тогда с ним была проведена профилактическая беседа сотрудниками полиции совместно с представителями прокуратуры и ДКНБ Западно-Казахстанской области. В ходе проверки его причастность к указанному аккаунту и размещению публикаций не подтвердилась. В настоящее время проводится проверка по факту создания фейковой страницы с использованием его имени. Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по установлению лица, создавшего данный аккаунт, — прокомментировали в ДП ЗКО.

Между тем публикация вызвала широкий общественный резонанс среди пользователей сети. Казахстанцы разделились на два лагеря: одни требуют найти и наказать подростка, другие предположили, что страница является фейковой.