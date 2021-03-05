Кадр с видео КТК Началась история два года назад. В 2019 году два десятка атырауских семей воспользовались услугами агентства, польстившись на низкие цены. Жительница Атырау Ольга Соболева с семьей решила отдохнуть в Турции: оплатили путевку, вылетели и заселились в отель. Через пару дней им сообщили, что дальнейшее проживание в отеле не оплачено. По словам пострадавшей, руководитель турфирмы обещала исправить ошибку, но так ничего и не сделала. В итоге оставшийся отпуск пришлось оплачивать, занимая деньги у друзей. Еще несколько человек и вовсе не смогли даже вылететь из Атырау. После заявлений пострадавших было возбуждено уголовное дело в отношении владелицы турфирмы по статье "Мошенничество". Однако весной 2020 года из СИЗО женщину освободили и перевели на домашний арест из-за пандемии коронавируса. После домашний арест оставили в силе из-за того, что подозреваемая забеременела. Юридический представитель потерпевших говорит о том, что адвокаты ответчика пытаются добиться переквалификации дела из уголовного в административное: здесь и наказание меньше, и условия по возмещению ущерба мягче. Кроме того, говорят они и о том, что ряд следственных действий был произведен без участия потерпевших, в частности беседы следователей с турецкой стороной. Прошло почти два года, и пока никаких результатов, жалуются потерпевшие. По словам пострадавших, каждый из них заплатил агентству от полутора до трех миллионов тенге. Многие до сих пор выплачивают кредиты за несостоявшийся отпуск. "В настоящий момент по указанному делу ведутся судебные слушания. В частности, рассматриваются исковые заявления от 20 пострадавших, и устанавливается степень вины ответчицы в лице руководителя турагентства. Иная информация не разглашается. Официальный ответ будет предоставлен только после приговора", - сообщил пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай Галиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.