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Несколько улиц в Алматы затопило после сильного дождя

В Алматы после проливного дождя затопило несколько улиц, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. С утра было затруднено движение по проспекту Аль-Фараби, а также в нижней части города, в частности по улице Толе би, проспекту Райымбека и Рыскулова. Также затруднено движение по Восточной объездной автомобильной дороге в западном направлении. В городе образовались пробки. "По Аль-Фараби в обоих направлениях под мостом на Фурманова проезд невозможен, воды по пояс. Легковые машины заглохли и практически перекрыли движение. Корректируйте маршрут", - написал один из пользователей в соцсетях. Фото Ирины
Marat
Несколько улиц в Алматы затопило после сильного дождя
В Алматы после проливного дождя затопило несколько улиц, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
zatopilo1
zatopilo1
 С утра было затруднено движение по проспекту Аль-Фараби, а также в нижней части города, в частности по улице Толе би, проспекту Райымбека и Рыскулова. Также затруднено движение по Восточной объездной автомобильной дороге в западном направлении. В городе образовались пробки. "По Аль-Фараби в обоих направлениях под мостом на Фурманова проезд невозможен, воды по пояс. Легковые машины заглохли и практически перекрыли движение. Корректируйте маршрут", - написал один из пользователей в соцсетях.
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   Фото Ирины Карповой
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   Фото с сайта Tengrinews.kz

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