Несколько улиц в Алматы затопило после сильного дождя

В Алматы после проливного дождя затопило несколько улиц, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. С утра было затруднено движение по проспекту Аль-Фараби, а также в нижней части города, в частности по улице Толе би, проспекту Райымбека и Рыскулова. Также затруднено движение по Восточной объездной автомобильной дороге в западном направлении. В городе образовались пробки. "По Аль-Фараби в обоих направлениях под мостом на Фурманова проезд невозможен, воды по пояс. Легковые машины заглохли и практически перекрыли движение. Корректируйте маршрут", - написал один из пользователей в соцсетях. Фото Ирины