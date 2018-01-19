По традиции после праздничной службы в соборе, прихожане спустились к проруби. В 11 утра прошел Крестный ход. Позже в ледяную воду окунались жители всех возрастов - от детей до пожилых людей. Пожалуй самым старшим по возрасту у проруби оказался Зейнулла БАЙМЕНОВ, ему 80 лет. - Я в пятнадцатый раз пришел искупаться. По национальности я - казах и мне это не мешает. Делаю это исключительно для своего здоровья, после купания у меня улучшается самочувствие, - рассказал Зейнулла БАЙМЕНОВ. 64-летний Туракбай КУТТЫБАЕВ считает, что купаться в этот день нужно обязательно, чтобы весь год не болеть простудными заболеваниями. -Это своего рода закаливание. Думаю, если каждый год купаться, то будешь меньше болеть. Мне 64 года уже, начал купаться давно, наверное, около 20 лет назад уж точно. Никогда после купания не простывал и не болел, - пояснил Туракбай КУТТЫБАЕВ. Также у проруби собрались и те, кто еще никогда не купался зимой. 7-летнего Егора БОЙКО родители привели окунуться в ледяной воде впервые. -Купаюсь в первый раз, было страшновато сначала, и вода немного прохладная, - сказал Егор. - Теперь после купания мне не холодно, а наоборот жарко, все тело как будто горит. В следующем году снова приду сюда. Несмотря на мороз и ветреную погоду, на берегу Урала собралось около тысячи желающих. Всего на берегу возле собора было вырублено две проруби. В одной люди набирали воду, в другой купались. Между тем, воду можно было набрать у Золотой Церкви. Жительница Уральска Валентина Николаевна рассказала, что набрав святой воды, она пользуется ею на протяжении всего года, до следующего Крещения. -Мы просто всей семьей пьем эту воду по глоточку с утра, считается она "святой", и исцеляет от всяких болезней. Но главное в это верить, - заверила Валенита Николаевна. К слову, в местах для купания было организовано дежурство спасателей и бригады скорой помощи. Установлены лотки с угощениями, где люди могли выпить стакан горячего чая и даже отведать шашлыка.Wzw_jkMgRnU