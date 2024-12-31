Что делать, если переел на праздники: советы от врачей

Как не переесть за столом и что делать, если вдруг так получилось. Симптомы переедания: это может быть тяжесть в желудке, тошнота, чувство вздутия, распирания в животе.

Директор областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров рассказал, как не переесть за столом и что делать, если вдруг так получилось.

Новогодний праздник традиционно встречают за столом, на котором много различных блюд, не всегда полезных для здоровья. Хочется все попробовать, в результате чего часто возникает переедание.

Серик Орынбасаров отметил симптомы переедания: это может быть тяжесть в желудке, тошнота, чувство вздутия, распирания в животе.

— Чтобы избежать этих неприятных симптомов лучше конечно изначально настроить себя на то, что нет необходимости за короткий период времени съесть все, что стоит на столе. Положить себе в тарелку один вид горячего блюда. Сейчас очень модно делать сложные салаты, в состав которых входят не всегда совместимые друг с другом продукты. Поэтому лучше ограничиться одним, максимум двумя видами салата. Выбирать блюдо с менее жирной заправкой. Включить в свою тарелку овощи, которые содержат меньше калорий, — рассказал директор станции скорой медицинской помощи.

Также он посоветовал использовать такую хитрость – перед тем как сесть за стол, выпить стакан теплой воды. Это поможет заполнить желудок и уменьшить аппетит. Периодически на время вставать из-за стола, делать перерывы между приемами пищи.