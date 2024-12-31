Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Что делать, если переел на праздники: советы от врачей

Как не переесть за столом и что делать, если вдруг так получилось. Симптомы переедания: это может быть тяжесть в желудке, тошнота, чувство вздутия, распирания в животе.
Кристина Кобина
Что делать, если переел на праздники: советы от врачей

Директор областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров рассказал, как не переесть за столом и что делать, если вдруг так получилось.

Новогодний праздник традиционно встречают за столом, на котором много различных блюд, не всегда полезных для здоровья. Хочется все попробовать, в результате чего часто возникает переедание. 

Главный баннер

Серик Орынбасаров отметил симптомы переедания: это может быть тяжесть в желудке, тошнота, чувство вздутия, распирания в животе. 

— Чтобы избежать этих неприятных симптомов лучше конечно изначально настроить себя на то, что нет необходимости за короткий период времени съесть все, что стоит на столе. Положить себе в тарелку один вид горячего блюда. Сейчас очень модно делать сложные салаты, в состав которых входят не всегда совместимые друг с другом продукты. Поэтому лучше ограничиться одним, максимум двумя видами салата. Выбирать блюдо с менее жирной заправкой. Включить в свою тарелку овощи, которые содержат меньше калорий, — рассказал директор станции скорой медицинской помощи.

Также он посоветовал использовать такую хитрость – перед тем как сесть за стол, выпить стакан теплой воды. Это поможет заполнить желудок и уменьшить аппетит. Периодически на время вставать из-за стола, делать перерывы между приемами пищи.

— Если же все таки столкнулись с перееданием, можно принять ферментные препараты, ускоряющие переваривание пищи, например, Креон, Мезим, Фестал, — дополнил Серик Орынбасаров.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article