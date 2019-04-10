Нервное напряжение многие заедают. В итоге появляется лишний вес. Обсудим причины и способы борьбы.
Почему передаем
Стремясь, стать стройнее, мы часто ведем себя противоречиво. То отказываемся от жирного и жареного, то налегаем на десерты, стараясь заедать неприятные моменты. И даже не замечаем, как тарелка пустеет. Злоупотреблять едой людей заставляет 3 основные причины:
Внешние признаки еды
Человек при виде аппетитного кусочка или ощущая запах любимого блюда оказывается не способен, противиться соблазну.
Срывы после диет
Человек некоторое время ограничивает себя в определенных продуктах, но в какой - то момент срывается, чувство голода побеждает и наступает тот самый «жор».
Еда, как успокоительное.
Это как раз переедание из – за стресса, обиды, тоски и даже радости.
Как не есть лишнее
Эмоции требующие разрядки заставляют поглощать огромное количество сладостей. Правда, на недолгое время становится легче и этому есть физиологическое объяснение. Сладкое способствует появлению гормонов удовольствия – эндорфины. Которые уменьшают проявления тревоги и стресса. 3 хитрости, как не поддаться соблазну сытно покушать:
Старайтесь не садиться за стол во взвинченном состоянии, сначала успокойтесь. Займитесь тем, что вас расслабляет, отвлеките себя от еды.
Кладите на тарелку более объемные, но менее калорийные продукты. Больше овощей и меньше круп.
Следуйте «правилу половины». Когда в тарелке остается половина порции – остановитесь. Встаньте, посмотрите в окно, отвлекитесь на что – нибудь. Минут через 10 прислушайтесь к себе: действительно ли вы хотите съесть вторую половину? Очень часто оказывается, что вторую часть уже не хочется.
Чтобы не страдать от переедания важно обращать внимание на свое пищевое поведение и причины, которые заставляют съедать лишнее. А причины обычно кроются в настроении.
Научитесь делиться своими проблемами с близкими. Если в момент эмоционального напряжения позвонить подруге, справиться со стрессом без помощи еды получится лучше.
Берегите себя и своих близких!
