Нервное напряжение многие заедают. В итоге появляется лишний вес. Обсудим причины и способы борьбы. Почему передаем Стремясь, стать стройнее, мы часто ведем себя противоречиво. То отказываемся от жирного и жареного, то налегаем на десерты, стараясь заедать неприятные моменты. И даже не замечаем, как тарелка пустеет. Злоупотреблять едой людей заставляет 3 основные причины:
  1. Внешние признаки еды
Человек при виде аппетитного кусочка или ощущая запах любимого блюда оказывается не способен, противиться соблазну.
  1. Срывы после диет
Человек некоторое время ограничивает себя в определенных продуктах, но в какой - то момент срывается, чувство голода побеждает и наступает тот самый «жор».
  1. Еда, как успокоительное.
Это как раз переедание из – за стресса, обиды, тоски и даже радости. Как не есть лишнее Эмоции требующие разрядки заставляют поглощать огромное количество сладостей. Правда, на недолгое время становится легче и этому есть физиологическое объяснение. Сладкое способствует появлению гормонов удовольствия – эндорфины. Которые уменьшают проявления тревоги и стресса. 3 хитрости, как не поддаться соблазну сытно покушать:
  1. Старайтесь не садиться за стол во взвинченном состоянии, сначала успокойтесь. Займитесь тем, что вас расслабляет, отвлеките себя от еды.
  2. Кладите на тарелку более объемные, но менее калорийные продукты. Больше овощей и меньше круп.
  3. Следуйте «правилу половины». Когда в тарелке остается половина порции – остановитесь. Встаньте, посмотрите в окно, отвлекитесь на что – нибудь. Минут через 10 прислушайтесь к себе: действительно ли вы хотите съесть вторую половину? Очень часто оказывается, что вторую часть уже не хочется.
Чтобы не страдать от переедания важно обращать внимание на свое пищевое поведение и причины, которые заставляют съедать лишнее. А причины обычно кроются в настроении. Научитесь делиться своими проблемами с близкими. Если в момент эмоционального напряжения позвонить подруге, справиться со стрессом без помощи еды получится лучше. Берегите себя и своих близких! Также читайте как сбросить вес и рецепт правильного ужина.    