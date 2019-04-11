Вот уже года два у нас в семье не было ни простуды, ни гриппа. 4 ст.л. сушеных ягод рябины заливаю 1 литром воды, кипячу минут 15, процеживаю. В ½ ст. холодной воды размешиваю 4 ст.л. крахмала и вливаю в отвар рябины. Еще раз довожу до кипения и добавляю 1ч.л. измельченного корня имбиря. Даю остыть. Разливаю по стаканам. При желании для сладости можно добавить мед. Берегите себя и своих близких! Не забывайте читать советы о здоровье и красоте на страницах нашего сайта.